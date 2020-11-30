以1460萬霸佔台灣紀錄片募資冠軍紀錄的《十二夜2：回到第零天》27日上映後，眾藝人舉旗響應，包括莫子儀、陳淑芳、陶晶瑩、黃韻玲、戴佩妮、劉若英、蘇慧倫等，琅琅上口的主題曲〈大寶貝小寶貝〉反應也很熱烈，演唱者光良29日就以行動力包場支持，現場淚推：「台灣有許多人為了動保議題正努力著，希望大家一同參與，發揮自己微小的力量，把《十二夜2》推薦給更多人知道。」導演Raye表示，第2集第1次募資拍攝時，光良就匿名捐了20萬，這次的主題曲更是無酬演唱，對於流浪動物議題不遺餘力。

網紅小童星胖球斯拉當天也現身戲院，聽到主題曲感動地說：「要練習後唱給光良葛格聽！」2姐妹原本拿到海報想貼在房間，看完電影改變主意，要送給住處附近的狗狗美容院，幫周末會去收容所當志工的他們加油打氣，兩姐妹也掛保證「這次真的不會哭」。

電影思考要如何將動保議題透過教育發聲，Raye也透露未來將與環境教育基金會合作，設計動保相關教案以及舉辦工作坊。光良特別呼籲：「電影是一個起點，大家到戲院支持《十二夜2》，才能幫助導演實現這個教育計畫。」

(中時 )