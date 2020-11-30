因獲利了結賣壓出籠，以及投資人對國內疫情持續升高感到擔憂，周一韓國股市終場大跌作收，但由於新冠肺炎疫苖的好消息觸發對經濟復甦的樂觀預期，韓股在11月仍創下19年來最大單月漲幅。

周一南韓KOSPI指數大跌1.60%，收在2,591.34點，盤中一度漲0.58%。本月韓股飆漲14.3%，創下2001年11月來最大單月漲幅。

周一南韓公布新冠肺炎確診病例新增438人。由於單日確診數頻創該國第一波疫情以來的新高記錄，南韓主管機關周日宣布新的防疫措施，包括將禁止舉行年底派對活動。

重量級個股三星電子、SK海力士與樂金化學跌幅領先，分別下挫2.2%、1.3%與1.2%。

外資今日大舉賣超韓股2.4兆韓元，創下史上新高。不過，11月外資共買超韓股6.3兆韓元，創下2013年9月來最大單月買超金額。分析師表示，MSCI權重調整即將生效，在今天觸發了龐大的外資賣壓。

今日韓元收跌0.3%，報1,106.5兌一美元。本月韓元收漲2.6%，為連續第6個月升值，創下2013年12月以來維持最長的升勢。

(時報資訊)