美股雖於上周五在黑色星期五下齊漲，然亞洲主要股市周一遍跌。美股期貨周一表現不佳，港股午後跌幅加大，摜破十天均線。美國再傳出針對中企的黑名單。

周一香港恆生指數收跌553.19點或-2.06%，為26341.49點。國企股(H股)跌243.83點或-2.26%，為10546.47點。石油及天然氣股跌5.16%，為表現最差的板塊。

石油股大跌，除了中海油表現最差外，中石化跌6.89%，報3.51港元；中港石油跌4.52%；華商國際海洋跌7.35%。

半導體股上漲2.94%，為表現最佳的板塊。除了中芯國際下跌，二線的廠商上揚，華虹半導體漲2.80%，報38.45港元；上海復旦漲4.38%，報11.44港元。

內地銀行股普遍走低。招商銀行跌4.4%，渤海銀行跌13.9%。

恆指科技股跌0.87%。重量級科技股皆下挫。騰訊跌3.43%，阿里跌3.0%，美團跌7.05%，京東跌1.22%。

中芯國際跌2.69%，報21.65港元；中海油跌13.96%，報8.13港元。消息傳出美國總統川普擬將中芯國際和中海油列入軍事黑名單。中海油回應媒體報導，尚未接到美國任何通知，中國海洋石油公司表示，正密切注意發展，會在適當時候進一步發布公告。

(時報資訊)