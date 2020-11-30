31歲曾男腦部病變後，被家屬安排至三重區某養護中心，曾母10月發現曾男身上有多處傷口，醫生告知傷口「絕對是外力所致」，曾母怒控養護中心，未料機構第一時間堅持無監視器畫面，曾母轉而投訴社會局、臉書社團，社會局27日正式開罰該機構10萬元，並公布劉姓照服員姓名及3萬元罰鍰。

曾母透過臉書社團「我是新莊人許明偉」表示，曾男過去是搬運工人，積勞成疾腦部病變後生活不能自理，並出現輕度自傷狀況，家屬將他送往三重區某養護機構，10月中卻發現曾男臉部瘀青、身上多處傷口，醫師告知傷口絕對是外力所致，曾媽媽憤而向機構理論，機構回應「是曾男自殘，機構無畫面提供」。

曾男腦部病變後生活不能自理，家屬將他送往三重區某養護機構，10月中卻發現曾男臉部瘀青、身上多處傷口，醫師告知傷口絕對是外力所致，曾男家屬憤而向機構理論，機構卻回應「是曾男自殘造成，機構無畫面提供」。（曾男家屬提供／戴上容新北傳真）

曾男腦部病變後生活不能自理，家屬將他送往三重區某養護機構，10月中卻發現曾男臉部瘀青、身上多處傷口，醫師告知傷口絕對是外力所致，曾男家屬憤而向機構理論，機構卻回應「是曾男自殘造成，機構無畫面提供」。（曾男家屬提供／戴上容新北傳真）

「一句道歉也沒有！」曾母怒批，在她投訴給臉書社團、媒體和社會局後，社會局開始介入調查，事隔一個月社會局確認照服員有暴力行為並開罰，但該機構未向她和兒子道歉，還要求他們不要把事情鬧大，並強烈希望他們轉到淡水的機構，曾媽媽怒轟「養護中心罔顧人命」。

承接該機構的基金會表示，劉姓照服員是為了排解衝突才會誤傷曾男，基金會對曾男及家屬致上最深歉意，事發後，已依公司法規對該員工懲處，後續將加強照服員的專業訓練，避免相關情事再次發生。

新北市社會局身心障礙福利科長徐綺櫻表示，該事件是劉姓照護員日前值班時，為處理曾男與其他院民爭看電視衝突才會誤傷曾男，導致曾男顴骨淤青，劉姓照服員事後也未於工作日誌交待，涉嫌隱匿傷害一事。

另該機構事發後也未依法通報主管機關，疏於管理及善盡保護照顧責任，因此新北市府依身權法規定，裁處劉姓照服員3萬元罰鍰、調離現職，另裁處該機構之基金會10萬元罰鍰。

(中時 )