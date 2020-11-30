「要放放無，嘸放緊緊，緊緊各放嘸」這種「症頭」是不是許多60歲以上男性的困惱呢？大里仁愛醫院泌尿科劉緯陽醫師表示，這是前列腺壓迫膀胱頸所致，而引起排尿的不順暢稱前列腺肥大。劉醫師呼籲如45歲以上男性有症狀長達2個月都沒有改善，應及早至醫院檢查，因為相關排尿症狀也可能是前列腺癌。

不少男性因泌尿、生殖器官有毛病，但礙於面子問題，不敢就醫，反而尋求偏方或吃不明成份的保健食品來改善，大里仁愛醫院泌尿科醫師劉緯陽表示，有上述症狀，應即早接受檢查；因相關排尿症狀，良性前列腺肥大與列腺癌兩者早期表現都是排尿困難。

劉緯陽深入解釋，下泌尿道排尿症狀可區分為阻塞型（如小便遲緩、站很久、尿不乾淨，及排尿過程需要很用力）及刺激型症狀（如頻尿、夜尿和急尿等症狀）。嚴重者會因膀胱尿液逆流到腎臟，進而造成腎水腫影響腎功能。

劉緯陽指出，一般膀胱尿液逆流到腎臟，須內視鏡前列腺肥大刮除手術外，若為初期部份解尿症狀，則施予服用甲型阻斷劑，多篇醫學研究報告證實，改善排尿症狀外，還能維持膀胱的彈性，更因為降低膀胱內壓，進而改善膀胱血液循環，而避免早期退化，達到所謂「顧膀胱」的效果。

劉緯陽進一步提醒民眾，工作形態需要長時間憋尿者，如運輸業或一線行員等為高危險群，應即早接受藥物的治療；而食用保健食品調理的民眾，需注意成份是否有清楚標示及是否有國家認証，勿服用來路不明的藥物，也要避免飲酒過量，有尿意時則不可憋尿，因憋尿愈久就容易解不出來，而食物上多攝取南瓜子、蕃茄….等來達到保健效果。

(中時 )