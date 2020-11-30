源榮生技日前宣布，其母公司美國ABVC（American BriVision Corporation, OTCMKTS： ABVC）已向美國Nasdaq送件申請上市，預計在審查順利情況下，在2021年第一季就可掛牌，源榮生技也將成為少數具有美國資本市場支持的台灣新藥公司之一。

源榮生技董事長沈榆貴表示源榮是美國ABVC集團旗下重要子公司，營運模式為結合國際頂尖癌症研究中心，專注於腫瘤疾病新藥與合併療法及糖尿病、肥胖症等代謝症候群新藥之開發，進行人體臨床試驗，再授權國際大藥廠，開拓全球市場。

董事長沈榆貴說明，源榮生技正與母公司美國ABVC共同開發新藥，已掌握3項癌症合併治療及2項代謝症候群新藥產品線。其中胰臟癌合併治療新藥產品是利用獨特技術開發的舞茸萃取物，結合線上癌症藥物來進行合併免疫療法，目前已獲得美國 FDA Phase II 人體臨床試驗許可（IND），規劃於 2021 年進入 Phase II 人體臨床試驗。

另外，源榮生技還擁有人工玻璃體Vitargus台灣地區授權，該人工玻璃體已於澳洲完成一期人體臨床試驗，正規劃下一階段全球臨床試驗。預估在十年後台灣視網膜剝離及相關病症患者將達到2萬例，市場價值更將超過1億美元。隨著ABVC申請Nasdaq上市，源榮生技也同步啟動募資計畫，期能在未來與母公司開展臨床試驗，替廣大癌症病患尋求更有效的療法。

(中時 )