桃園仙草花節自開幕以來湧入大量遊客，一名年約60歲老翁，29日晚間走進派出所，表示忘記自己車輛停放位置，無奈之下只好求助警方。

經警方了解，老翁已獨自尋找愛車五小時，面容疲憊且心力交瘁，深怕找不到車也無法開車回家，警員林家瑋、張逸塵見狀立即展開尋車，循著老翁口述位置沿路調閱監視器，並在該車出現的最後地點四處巡視，終於在距離活動現場3公里外找到老翁車輛。

老翁事後不斷對警方道謝，並表示下次還會再來楊梅參加仙草花節活動，因為他深深的感受到了楊梅警察的熱心與溫暖。

(中時 )