參加活動忘記車停哪 老翁苦尋5小時求助警方 16:582020/11/30 中時 呂筱蟬 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 員警幫老翁找回愛車讓他得以開車回家。(楊梅警分局提供／呂筱蟬桃園傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園仙草花節自開幕以來湧入大量遊客，一名年約60歲老翁，29日晚間走進派出所，表示忘記自己車輛停放位置，無奈之下只好求助警方。 經警方了解，老翁已獨自尋找愛車五小時，面容疲憊且心力交瘁，深怕找不到車也無法開車回家，警員林家瑋、張逸塵見狀立即展開尋車，循著老翁口述位置沿路調閱監視器，並在該車出現的最後地點四處巡視，終於在距離活動現場3公里外找到老翁車輛。 老翁事後不斷對警方道謝，並表示下次還會再來楊梅參加仙草花節活動，因為他深深的感受到了楊梅警察的熱心與溫暖。 (中時 ) #老翁 #警方 #仙草花節 #楊梅 #尋車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 劍湖山入園優惠延至年底 這3種星座門票只要199 15:072020/11/30 寶島 丁怡銘爆特權爭議 分局長：趕公祭沒時間護航 13:292020/11/30 政治 2020時代騎輪節登場 3500車友力挺單車運動 17:572020/11/29 寶島 環投縣自行車挑戰 馬英九：比我快就算超速 11:142020/11/29 寶島 獨／不捨分局爸捲丁怡銘筆錄風波開幹記者 護爸正妹竟是兔界名人 15:162020/11/30 社會 警貼心偵辦 丁怡銘遭疑享特權 04:102020/11/30 社會新聞 VOLVO 交通事故調研小組成立 50 週年 從真實事故與極限撞擊測試蒐集資訊 10:232020/11/30 汽車情報-汽車新聞 斷臂餵土虱2／寧蹲苦牢拒供殺人「糾紛」 主嫌避談神秘雨衣客疑有藏鏡人 07:442020/11/30 社會 宜蘭新住民慶移民節 穿母國服飾走秀 04:102020/11/29 地方新聞 國1永康交流道旁增建右轉車道今動工 工期預估3個月 12:062020/11/30 寶島 社會熱門新聞 高雄賞楓團巴士奧萬大聯外道路翻覆 1死20輕重傷 - 社會 彰化139線死亡彎道機車狂飆壓車 又一大學生自摔慘死 - 社會 奧萬大巴士翻覆 司機躺擔架忍痛還原事發經過 - 社會 鴻海尾牙爽中10張股票 男隔月退休上百萬飛了 - 社會 月薪給10萬也不回去！正妹女警親揭警界6大黑幕 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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