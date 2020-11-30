勇奪本屆金馬獎5項大獎，電影《消失的情人節》即將在12月23日獨家搶先於CATCHPLAY＋、中華電信 MOD 與 Hami Video攜手同步上架。《消失的情人節》由陳玉勳導演執導，劉冠廷與李霈瑜主演，導演陳玉勳說：「透過影音平台的播出，全台灣的觀眾隨時隨地都可以體驗這趟奇幻旅程，不論是瞬間消失的那一天或是感受阿泰與楊曉淇的浪漫，都可以無限迴看，請觀眾一定要來電影裡感受又甜又酸的溫暖情懷。」

帶有奇幻色彩的電影《消失的情人節》，透過真摯清新的男女戀曲，來提醒腳步繁忙的現代人所忘卻的純情初戀，以「時間消失」來暗喻面對生活的匆促草率，以「秘密基地」來暗示大家在尋找的真摯愛情，其實一直都在，只是被遺忘了，導演陳玉勳在金馬獎獲獎致詞時說，自己喜歡用喜劇來談悲劇，《消失的情人節》不僅是一部電影，更是一種「被遺忘的情懷」，值得觀眾無限回味。

由陳玉勳導演執導，金馬獎影帝提名劉冠廷與影后提名李霈瑜主演，榮獲本屆金馬獎5項大獎殊榮，電影《消失的情人節》描述一位總是慢半拍的公車司機阿泰，每天都會去郵局找櫃員楊曉淇寄一封不知道給誰的信，與阿泰不同的是，這位母胎單身的三十歲郵局女孩，是個超級急性子，雖然對愛情充滿渴望，卻總是毫無進展；情人節隔天醒來，她完全記不得前一天所發生的事，連每天來寄信的阿泰也不再出現，於是對「情人節」當日毫無記憶的楊曉淇，開始了一段尋找真相的奇幻旅程。

以本片獲本屆金馬獎影帝影后提名的男主角劉冠廷與女主角李霈瑜，對於《消失的情人節》即將在12月23日於影音平台獨家首播，均表示「電影以老派的浪漫來敘述了一段暖心又療癒的愛情故事，不論你是單身或是有另一伴，都能感受到電影帶給你的溫暖，值得一看再看。」兩人並異口同聲再向觀眾喊話「你一定要愛自己，因為總有人會愛著你的。」

《消失的情人節》即將於12月23日獨家搶先於CATCHPLAY＋、中華電信 MOD 與 Hami Video攜手同步上架。

(中時 )