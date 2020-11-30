陳時中表示不會拒絕國人回國，未來若沒有陰性證明只要在切結書中寫清楚理由仍然可以登機，但理由必須正當。(指揮中心提供)

秋冬專案明天上路，未來入境者無論國籍來台都要檢附陰性證明，防疫指揮官陳時中今天為平息民怨，特別公告入境切結書，表示不會拒絕國人回國，未來若沒有陰性證明只要在切結書中寫清楚理由仍然可以登機，但理由必須正當，若經查理由不恰當，則仍然可依法開罰一到十五萬元。

陳時中表示，這段時間各界對於返台需檢附核酸檢測陰性證明多有怨言，但指揮中心的本意絕不是要拒絕國人回國，絕對會尊重國人的遷徙自由，讓返國的阻礙越少越好。

陳時中今提出一張返國切結書表示，無核酸檢驗證明者若有正當理由，如當地取得檢驗報告困難，或是因故無法取得檢驗報告，都可據實填寫在切結書中，待入境後自費採檢，指揮中心會透過外館進行查證，研判國人所填寫的理由是否恰當，若合理就免罰，不合理者則依傳染病防治法開罰一到十五萬元。

若是旅客提供的檢驗證明造假或仿冒，指揮中心副指揮官陳宗彥指出，基本上國際航空公司對檢附陰性證明書的運作方式已熟知許久，都能判斷是否為真，明天起國人登機後所附的檢驗證明，指揮中心也會循外館系統進行抽驗，若發現檢驗報告造假，不但違反傳染病防治法，也違反刑法偽造文書罪，呼籲國人勿以身試法。

(中時新聞網)