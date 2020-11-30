在高中籃球隊執教24年的「田媽」田本玉，今年接下台灣體大籃球隊兵符，今天迎接帶兵生涯UBA處女秀，談到高中和大學帶兵方式不同，田本玉坦言還在找兇與不兇之間的平衡點。

田本玉從今年7月1日正式上任，目前是台體專任教練，她笑說：「大學跟高中不一樣，因為大學生主要是自我管理、帶心，很多時候也不能大聲責罵，不像高中球隊需要教練隨時注意，球員做錯也可以兇，管理上讓一向對於球隊很有責任感的我有點不太適應，還在拿捏，既然來到甲一，本季目標就先以保級為主。」

「高中、大學球員在節奏上也很不同，HBL是球員還有稚氣、會一直快來快去，UBA球員有時卻比較慢、鈍鈍的或是回防不夠快，但又不能大聲罵，讓我真的很佩服大學教練們。」田本玉這麼說，賽後她多讓球隊的學長們多去跟隊友溝通、提醒場上問題，確實和過去高中帶兵風格很不同，現在效力世新大學的子弟兵簡賀宇，就覺得「田媽」真的和高中時期帶領高苑工商時很不同，有改變帶兵方式。

UBA新學年首戰台體面對台灣科技大學，以67比77收到一次震撼教育，田本玉指出，球隊此役外線未發揮，又被對方投進10記三分球，「隊上好像很多人可以用，卻又很難點出哪些是可以打硬仗的人，我和球員也在磨合，因為平時球員都是練球、比賽之外有自己的生活空間，希望未來有機會球季開打前可以集中住宿、凝聚士氣。」

台灣科大章賀今天攻下22分，助隊擊敗台灣體大。（大專體總提供）

陳郁仁本季轉披台灣體大戰袍，首戰貢獻10分、5籃板。（大專體總提供）

(中時 )