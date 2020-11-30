韓國男團BTOB推出小分隊「BTOB 4U」一鳴驚人，他們日前推出首支單曲「Show Your Love」不但登上SBS「The Show 5」的11月第四週冠軍，音樂錄影帶上線兩週，瀏覽次數衝破2千萬，成為近期韓國最夯話題曲。

「BTOB 4U」由徐恩光、李旼赫、李昌燮、PENIEL所組成，團名有著「為了各位(FOR YOU)」的意思之外，其中也包含著「4名成員聚在一起」的雙重含義，這是向「Melody」（粉絲暱稱）公開募集後，最後選定這個相當具有意義的團體名稱。

透過4人的小分隊活動，將再次展現給粉絲們一直以來期盼的表演組合的魅力，用源源不絕的愉快活力的能量，給所有人心中帶來希望，希望他們的音樂能傳遍整個宇宙，充滿歡笑和愛；除了首支單曲開出紅盤，日前還做公益捐5萬個口罩給醫護相關人員，隊長徐恩光表示「祈禱大家能夠互相照顧與關心，期待疫情結束的那一天到來」。

BTOB 4U 首張迷你專輯 「INSIDE」在台灣已經數位上架，而「BTOB 4U 1ST MINI ALBUM [INSIDE]視訊通話簽售會」預售，將抽出幸運粉絲可參與線上簽售會，活動截止日到今天（11月30日）晚間11點59分為止，相關詳情可洽主辦單位RICHINING官方臉書。

(中時 )