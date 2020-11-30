中天律師聲請假處分有2項，一是請法官裁准暫時從12月11日到本案訴訟判決確定前，給予換照許可，另一是保有52台的頻道；但NCC的律師則主張，52台是電視台與頻道商私下協定，司法不宜介入。庭末審判長諭知全案候辦，待評議後擇日裁定。

由於中天新聞台執照在12月11日屆滿，預料法官將會妥速作成裁定，兩造不服都可以提抗告。

(中時 )