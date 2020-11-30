中天聲請假處分法律攻防戰 法院擇日裁定 17:002020/11/30 中時 林偉信 、 黃捷 、 陳泳溙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本報資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中天律師聲請假處分有2項，一是請法官裁准暫時從12月11日到本案訴訟判決確定前，給予換照許可，另一是保有52台的頻道；但NCC的律師則主張，52台是電視台與頻道商私下協定，司法不宜介入。庭末審判長諭知全案候辦，待評議後擇日裁定。 由於中天新聞台執照在12月11日屆滿，預料法官將會妥速作成裁定，兩造不服都可以提抗告。 (中時 ) #中天 #假處分 #律師 #11 #法官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 孫公司員工爆不法 可成主動舉報 04:102020/11/30 證券．權證 中天律師出庭 提假處分捍衛新聞自由 15:042020/11/30 政治 學者指3大爭議 7委員難全身而退 04:102020/11/30 焦點要聞 《國際政治》威州驗票證實拜登勝出 川普坦承翻盤之路正在消失 09:092020/11/30 財經 最新民調出爐 蔡英文、蘇貞昌滿意度創新低 20:202020/11/30 政治 中天換照案開庭 新聞總監梁天俠：盼司法成為新聞自由最後一道防線 17:342020/11/30 政治 吳宗憲盼年終發42個月 04:102020/11/30 娛樂新聞 警貼心偵辦 丁怡銘遭疑享特權 04:102020/11/30 社會新聞 壓制中天監督萊豬 鍾琴批民進黨太過火 04:102020/11/30 焦點要聞 中天聲請假處分法律攻防戰 法院擇日裁定 17:002020/11/30 政治 政治熱門新聞 和高嘉瑜之戰為何突然熄火了 游淑慧爆神秘人物一句話 - 政治 王浩宇造謠「賣瘦肉精牛」 家樂福報告狠甩一耳光 - 政治 找這3人國民黨才有救？ 媒體人嘆：知識藍、經濟藍都是唬爛 - 政治 最新民調出爐 蔡英文、蘇貞昌滿意度創新低 - 政治 立院一場亂仗後 兩政黨最新「民調」差距拉開了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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