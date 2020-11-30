「2020台北金融博覽會」於11月29日落幕，展覽匯聚超過百家金融機構及數位金融新創廠商，讓民眾親身體驗台灣數位金融服務。

高雄市政府由經濟發展局帶隊，攜手長期在地發展金融服務之高雄銀行、一卡通及多家數位金融新創業者，以「智在高雄–高雄金融科技館」主題參與展出，是全場唯一以城市組隊參展之主題館，展現高雄積極發展數位金融產業能量。

28日下午3點總統蔡英文、財政部部長蘇建榮、金管會主委黃天牧蒞臨現場，逐步參觀各展區，其中蘇建榮及黃天牧更親臨「智在高雄 –高雄金融科技館」展區，聽取高雄銀行數位存款帳戶產品說明以及體驗使用LINE Pay乘車碼搭乘高雄捷運，並與現場金融新創廠商交流。

高雄銀行於本次展覽首次公開展示數位存款帳戶「雄Hoyaa」取台語「有錢」的諧音，與在地知名設計師Croter合作以鮮明活潑可愛的高吉狗作為吉祥物，搭配高雄城市風格主視覺，展現強烈在地品牌風格。民眾免臨櫃即可在家開立「雄Hoyaa」數位存款帳戶，提供新台幣活儲1.2％高利活儲優惠以及每月跨轉跨提免手續費各5次優惠，並結合LINE Pay Money電子錢包連結帳戶功能，每月儲值消費最高5％回饋，讓客戶無論消費支付、生活繳費、朋友聚餐分帳、乘車碼搭車等生活大小事皆一指搞定，數位生活方便又快速，詳細優惠說明可參考高雄銀行「雄Hoyaa」官方網站。

高雄銀行董事長董瑞斌表示，希望藉由本次與高雄市政府經濟發展局合作參展機會，讓更多民眾了解高雄銀行數位金融能量以及積極與業界發展合作的決心，期望為民眾打造更便利的數位生活以及實現普惠金融服務。

(工商 )