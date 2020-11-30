高雄都發局將自行新建2800戶社會住宅，副市長林欽榮30日率隊考察岡山87期重劃區基地，這1.3公頃的岡山基地規劃興建700多戶，預定明年6月動土，配合路竹科學園區及橋頭科學園區的就業與居住需求。

除了岡山基地的700多戶社宅，高雄都發局總共將自行新建大約2800戶社宅，另2處基地分別是前鎮區復興路、成功路口的亞灣區內精華地，面積約2.3公頃，約可興建1600戶、以及高雄捷運大寮主機廠旁的1.5公頃左右建地，第一期先蓋400戶，總預算約105億元。高雄市政府另與中央合作，興建6000戶。

為了掌握各社宅基地規劃進度，高雄副市長林欽榮、以及都發局長楊欽富，30日下午分別抵達興建中的苓雅區機11凱旋青樹社會住宅工地、以及岡山87期重劃區社會住宅基地。

林欽榮表示，社會上有一些弱勢民眾，需要特別關懷照顧，興辦社會住宅就是要提供經濟、社會弱勢、以及初入社會就業青年，一個良好的居住服務。

他說，中央社會住宅興建計畫，分配高雄社會住宅目標戶數為6,000戶，高市府為了因應未來亞洲新灣區5G、AIoT新創園區及橋頭科學園區開發所衍生的青年安家需求，提出加碼興建3處社宅計2,800戶，合計社宅興建目標達到8,800戶，全方位滿足企業員工、就業青年、經濟或社會弱勢之居住需求。

高雄都發局長楊欽富表示，岡山區大鵬九村社會住宅，是高市府加碼3處興建基地之一，基地位於岡山87期重劃區內，分南基地與北基地，形狀十分方整，面積合計1.3公頃，重劃區內公共設施完備，也符合大眾運輸導向（TOD）及產業園區導向等開發條件優勢。

他說，目前已完成初步評估，岡山基地至少可興建708戶社會住宅，預計110年上旬，完成先期規劃、鑽探報告及建築初步設計，接續發包統包工程，預定110年6月動土，未來提供給橋頭科學園區及路竹科學園區的企業員工、大岡山地區就業人口、青年及弱勢居住。

(工商 )