9m88昨晚在高雄開唱。（爵士寶貝提供）

9m88的個人專場巡迴「9m88與她的時間」29日高雄最終場，請來日前剛以新專輯《母親的舌頭》拿下金曲、金音多項大獎的阿爆擔任嘉賓，與88共唱〈為愛篩檢〉，尖叫聲瞬間幾乎震破LiveWarehouse。在一曲唱畢後，兩人也邀請黃宣一同上台合唱，88表示「這次要挑戰自己不會的語言，要一起唱一首真的是很多的愛，感覺這個房間會被巨大能量充滿的歌」，阿爆則搞笑地說：「也是一首很有禮貌的歌。」呼籲歌迷「要小心捏，我們等等能量會很滿，要記得接好」。

始終最支持9m88的「8粉」們，則在高雄為前不久才過生日的9m88製作手舉牌並齊聲高喊「生日快樂」，讓9m88暖心直說：「我很想哭欸，你們是整人節目嗎？」，並說：「我生日其實沒有太大願望，但我希望大家身體健康，以後可以不用戴口罩去看我的小巨蛋」，再次提起要進軍小巨蛋的心願，讓粉絲尖叫連連。他接著說：「我沒辦法像Jolin跟廣仲一樣台北高雄都賣，可能會選一個，你們都會來嗎？」，繼續努力為未來小巨蛋催票，讓粉絲哭笑不得。

在演藝圈好友眾多的88，在台北加場時好友們也紛紛到場現身力挺，包括蘇打綠青峰、家凱、陳綺貞、陳珊妮、ØZI、孫盛希、馬念先、鄭宜農、茄子蛋、呂士軒、Julia吳卓源、陳嫺靜...等皆到場觀看，台下眾星雲集。9m88的偶像楊祐寧以及楊乃文則獻上花圈以及水果籃禮物展現支持與愛，讓9m88直說：「感覺到大家的關心與愛，真的很快樂。」

(中時 )