因新冠病毒疫情影響而停工的中釉（1809）印尼廠，中釉指出，將於12月7日復工。

占中釉整體營收比達14.3％的印尼廠，年產能為7.2萬噸，但近三年來因當地產業景氣及市場因素，2017年產量只有20,749噸、2018年22,027噸、2019年為18,620噸。

近二年，受到中國大陸及東年亞房地產景氣低迷影響，中釉已連續6個季度，本業出現虧損；在今年的第三季，在其他收入的挹注下，有931萬元的稅後淨利。

不過，中釉累計今年1-10月合併營收15.15億元，年衰退20.35％。

中釉目前在國內設有苗栗通霄廠、新竹廠，大陸則有廣東山水廠、山東大鴻廠、上海廠、淄博廠；另，東南亞的生產基地為印尼廠。市場指出，在兩岸及中國大陸房地產市場逐漸從谷底回溫，加上印尼廠復工後，預期，中釉營運可望在疫情受到控制後，從明年第二季逐步回到正常軌道。

(工商 )