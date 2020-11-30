疫情及中美貿戰，讓全球生產供應鏈南移到東南亞地區，當地民生消費水準提升，以東南亞市場為主台商，營運較不受疫情影響，今年以來仍處於成長軌道；其中，衛廚浴設備的凱撒衛（1807）及塑合板家具綠河-KY（8444）、嬰兒紙尿褲泰昇-KY（8480）等廠，都預期，在疫情受控制後，明年會有報復性需求，2021年的營運成長幅度一定會大於今年。

凱撒衛累計今年1-3季的稅後淨利1.56億元，年增27.14％，EPS2.17元。

凱撒衛是最早搶進越南市場的台商，隨著北越、中越、南越布局完成，目前已是越南第二大衛浴品牌商，越南市場的營收占凱撒衛有44％比重。

為擴大越南市場，凱撒衛已在越南新打造1萬坪的櫥櫃廠，在2019年完工投產。為擴大營運成長能量、提升獲利能利，凱撒衛也計畫在越南成立展示中心，爭取新建案工程的訂單。

主要生產基地在泰國、以馬來西亞為最大銷售市場的綠河，生產的塑合板適用於系統家具、系統廚具、辦公室家具、家具抽牆、地板、棧板、音箱、綠色建築及環保複合式建材等。

綠河指出，中美貿易戰使東南亞國家家具業者受惠，東南亞內需市場也逐步成長。每年馬來西亞進口塑合板約45萬至55萬立方米，9成以上自泰國進口，而綠河銷量佔其中5成以上。另外，越南家具內需市場呈現快速增長趨勢，未來也是綠河業瞄準的市場之一。主要營運市場在越南、柬埔寨、泰國的泰昇指出，紙尿褲、衛生棉等民生消費品，受惠東協高人口紅利逐年成長，今年前三季獲利創歷史新高。

泰昇預期，東協國家可望受惠國際供應鏈重組，經濟重回高成長，直接拉動民生消費品市場需求大增。加上緬甸、法國等新市場，也可望為明年帶來成長契機。

(工商 )