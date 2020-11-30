「臺北最High新年城-2021跨年晚會」30日再公布獨家卡司名單，史上最強菜鳥樂團魚丁糸、亞洲創作新天王周興哲將把跨年夜「唯一」演出獻給臺北粉絲，除了新增的兩組超強大咖，截至目前臺北跨年已陸續公布包含Hebe田馥甄、伍佰&China Blue、艾怡良、林宥嘉、蕭敬騰在內等12組豪華演出名單。

周興哲是疫情解封後首位站上台北小巨蛋舉辦演唱會的歌手，精采演出感動上萬粉絲，更登上時代雜誌，2020年的最後一場演出將獻給臺北跨年舞台，他大方承諾：「這次的節目也會有舞蹈表演，音樂上則會有一些電音跟舞者一起演出，會把演唱會上的靈魂帶到這次的跨年演出。」他談及跨年夜計畫，出道至今已6年沒能好好跟朋友一起跨年，「希望可以跟一群好朋友聚在一起倒數」。即將邁向2021年，周興哲透露最重要的計畫就是拍電影，而且會是男主角，希望自己可以全心全意投入角色之中，拍出一部好看的電影給大家。

魚丁糸跨年夜獨家演出在臺北，會帶來大家熟悉的歌單。（臺北市觀光傳播局與必應創造提供）

2020年全球遭逢疫情侵擾，對許多人來說都是相當不易的一年，面臨著許多的轉折與變化，走到年末還能相聚相守著實不易，魚丁糸感性表示：「今年對很多人而言，相信都是滿辛苦的一年，對我們來說也是，團員彼此之間互相鼓勵、支持，到後來重新整理心情，用魚丁糸的名稱再次站上舞台。」他們仍不忘搞笑：「這是我們新人團第一次站上臺北跨年舞台，跟大家獨家透露，我們會有『6個人』一起演出喔！這次的表演曲目，除了魚丁糸的歌曲外，還有大家熟悉的歌曲，並且會用新面貌跟大家見面喔！」

(中時 )