交通部長林佳龍30日視察訪視串聯田中、二水的二水自行車道，並與交通部所屬機關首長組成的單車環島團隊，騎乘自行車體驗、感受經典小鎮人文與田園風情。（參山國家風景區管理處提供／謝瓊雲彰化傳真）

交通部長林佳龍30日視察訪視串聯田中、二水的二水自行車道，並與交通部所屬機關首長組成的單車環島團隊，騎乘自行車體驗、感受經典小鎮人文與田園風情。（參山國家風景區管理處提供／謝瓊雲彰化傳真）

交通部長林佳龍30日視察訪視串聯田中、二水的二水自行車道，並與交通部所屬機關首長組成的單車環島團隊，騎乘自行車體驗、感受經典小鎮人文與田園風情。（參山國家風景區管理處提供／謝瓊雲彰化傳真）

交通部將2021年、2022年分別訂為自行車與鐵道旅遊年，部長林佳龍30日視察二水自行車道，盼整合地方、中央資源，發展口碑特色亮點，讓經典小鎮提升成為「在地驕傲，全球知道」打造具國際水準的鐵道與鐵馬雙鐵旅行。

林佳龍率領由交通部所屬機關首長團隊和與台灣樂活自行車協會所組成的「友善自行車、台灣快樂行」單車環島團，展開7天6夜自行車環島，親自體檢全台自行車路線。

第二站抵達二八水水公園，立委陳素月、田中鎮長洪麗娜和二水鄉長蘇界欽都到場，聽起參山國家風管處長柯建興簡報周邊自行車道整備、服務設施、行銷推廣宣傳與產業連結等成果。蘇界欽提出優化自行車道鋪面、設置安全設施與綠美化，洪麗娜則建議增設指標導引、高鐵彰化站周邊自行車休憩空間，並串接八堡圳周邊綠廊等意見。

林佳龍表示，全台有16條各具特色的多元自行車路線，串聯田中、二水2個經典小鎮的田水線全長15.8公里，且具高鐵、台鐵、鐵馬等三鐵便利性，除了有二水跑水人文特色，沿線飽覽八堡圳、集集鐵道支線與田園景緻，將編列專案經費橫向整合，促成跨部會合作，讓更多民眾體驗鐵馬尬火車樂趣。

柯建興說，參山處將與捷安特、雄獅等合作，結合區域觀光、經典小鎮特色與食宿遊在地業者，推出順遊田水路線的自行車遊程；明年元旦還將舉辦「相揪來巡田頭水—小鎮自行車約騎」活動，串連甫入選經典小鎮3.0的社頭鄉，歡迎大家一起來趟經典小鎮單車之旅。

(中時 )