美國總統當選人拜登28日與愛犬玩耍時，不小心滑倒，導致腳踝關節扭傷，消息曝光後，掀起各界關注。而現任總統川普也在推特發文，要拜登早日康復。對此，資深媒體人黃創夏今(30日)在臉書寫下「川普奮起？」

據《CNN》報導，拜登的辦公室宣布，拜登周六與愛犬「少校」（Major）玩耍後，不小心滑跤，出於謹慎考量後，接受骨科醫生的檢查，儘管初步X光檢查未顯示有任何明顯的骨折，但後續CT顯示，右腳中足處的外側和中間楔骨有微骨折，可能需要穿好幾周的骨科石膏靴。

對此，黃創夏則在臉書寫下，「拜登扭到，川普奮起？」對此，不少網友則是留言寫下，「有位預言家曾預告2020美國總統會...」、「逆轉勝了嗎 ?」、「這年紀扭到或是骨折，都很不好，也快80歲了吧！？嗯～賀小姐在旁邊嘿嘿嘿！」

然而，拜登11月20日剛滿78歲，當他明年1月20日就職時，將成為美國有史以來最高齡的總統。而令人訝異的是，拜登扭傷消息曝光後，川普不但轉推了國家廣播公司新聞（NBC News）的錄影，還推文祝福拜登「早日康復！」

(中時新聞網)