彰化139線死亡彎道機車狂飆壓車 又一大學生自摔慘死

彰化縣139線地形起伏彎道多，卻不斷吸引騎士毋驚死，狂飆壓車炫風、練技術，今天又一大葉大學在有「死亡彎道」之稱的20公里往彰化市方向，摔飛出去，當場沒有呼吸心跳，緊急送彰化秀傳醫院急救，下午16點40分宣告不治死亡。

警方初步調查，許姓大學生下午2時10分許，騎機車在139線20公里彎道處，疑似失控撞上路樹，人飛10多公尺跌落地面，摔得慘重，消防救難人員趕赴現場搶救，已經當場沒有呼吸、心跳，送往秀傳醫院搶救中。

彰化139線死亡彎道重機狂飆壓車，又一大學生摔飛死亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化139線死亡彎道重機狂飆壓車，又一大學生摔飛死亡。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

警方調閱監視錄影器，騎士當時飆得飛快，彎道還壓車，失控撞路樹，霎時人就摔飛出去了，讓人搖頭，怎麼也勸不聽，10月21日已經調降限速每小時40公里了，卻吸引前仆後繼來挑戰，上個月還發生重機騎士飛出大貨車輾壓的悲劇，沒想到又悲了，卻怎麼勸、取締都不聽。

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，10月21日正式實施調降時速，但是一個月以來，紅單開不完，告發超速違規1245件，平均一天就有41.5件。裝設固定桿測速器，半年共取締3000多件超速，是全縣10大測速桿排行榜第4名。疾呼不要再上山玩命了。

(中時 )