情慾國片《親愛的殺手》由鄭人碩攜手邱偲琹挑戰從影最大尺度演出，並集結喜翔、黃采儀、鄭志偉等實力派金獎陣容。電影日前短秒預告試圖要刊登廣告於Facebook，卻遭臉書以成人畫面為由拒絕刊登，經過調整畫面後2度送審，依然遭到拒登，讓電影公司相當無奈，只好自嘲說應該是碩哥與偲琹的「僅僅3秒」一閃而過的情慾鏡頭太辣太真實，廣告才無法刊登。

對此監製唐在揚大方表示：「尊重臉書的廣告刊登規範，《親愛的殺手》不只情慾，更是一部深刻描繪社會中黑暗世界的人們，如何成為彼此生命中的光芒的動人愛情故事，所有電影中完整『突破尺度的畫面』，歡迎大家進戲院大銀幕觀賞！」

《親愛的殺手》故事描述六（鄭人碩 飾）是位靠販售愛心商品維生的身障人士，生活大小事都需倚賴父親（喜翔 飾）幫忙，從未談過戀愛的他，對於性有著無限的憧憬與幻想，在大樓保全文哥（鄭志偉 飾）的引介下，六認識了一個沉默的少女泡麵（邱偲琹 飾），長年生活在陰暗狹小文具店的她，不僅要照顧有心理疾病的母親（黃采儀 飾），在學校也備受同儕霸凌。

對未來不抱期待的泡麵，與六從平淡的性交易關係，逐漸發展出一段刻骨銘心的愛情，同時六也發現文哥與泡麵似乎也有著不尋常的關係… 同樣生活在灰色角落的他們，透過相遇的微光溫熱了彼此的心，因慾望點燃了希望，兩人最終走出生命的困境。該片12月4日全台上映。

(中時 )