前台北市議員「台灣阿童」童仲彥，過去因各種風波退出選舉並遭到退黨，但他仍鬥志滿滿，成了「金色力量」創黨黨主席，致力性推廣性教育、性專區合法化等，甚至開班教把妹，因此受到許多男性景仰，日前他作客雞排妹的節目，分享自己出國前往紅燈區體驗，第一天才享受了美好的一夜，沒想到隔天卻出事，慘被仙人跳。

童仲彥在《深夜保健室》節目中，分享去各國紅燈區的經驗，表示曾到德國漢堡的紅燈區待了連續兩晚，第一天先在飯店消費，指定一位170公分高的金髮妞服務，過程相當美好，沒想到女方竟又找了一名「同行好姊妹」加入，童仲彥解釋，性工作者有的會有姐妹情，見另一方沒生意，又遇上好客人，「她們一定會把姐妹介紹進來」。

童仲彥稱自己就是所謂的好客人，讓同為來賓的YouTuber志祺七七好奇這個定義，童仲彥笑稱：「我在床上跟你(志祺七七)在節目上的形象是一樣的」，被志祺七七調侃：「所以你也是7分鐘？」，讓童仲彥趕緊釋疑，表示聊天是7分鐘，而在德國，一節是40分鐘，相當專業表示「所以要配速」。

沒想到童仲彥前一天才體驗美妙的雙飛，隔天自覺英文不錯，就前往酒吧撩妹，他說當晚跟一個女生聊得正開心，正要約「更進一步」時，有名自稱是正妹男友的男子跳出來，要求童仲彥給錢，讓他嚇得趕緊花錢消災，結果付了200歐元(約台幣8600)，直呼在異鄉遭到仙人跳，讓他永難忘懷。

(中時新聞網)