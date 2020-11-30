遠百（2903）耕耘6年永續企業ESG終於在今年大豐收，遠百總經理徐雪芳上午與團隊分享榮耀，總計包括國際性的AREA亞洲企業社會責任獎、國家級的永續發展獎與企業環保獎、企業續報造書白金獎等總計32個項大獎，為53年來得獎最多的一年！

徐雪芳指出，一直以永續創造美好生活為願景，今年信義A13店數位店型開出更代表著老遠百創新轉型的開始；今年在A13店新店挹注下，全年業績有望上看470億元，年增一成以上，明年更樂觀看待市場，包括竹北遠百購物中心也將於暑假、最遲第三季開出，期持續穩定成長。

遠百近來屢受國內外永續指標大獎肯定。去年9月，榮獲亞太零售聯盟（FAPRA）頒發「最佳企業社會責任」大獎，成為近40年來，首家獲獎的台灣百貨公司，登上國際舞台發光。今年永續成效再創佳績，榮獲32項大獎，包括九項永續指標大獎，分別是1個「國際性獎項」，AREA亞洲企業社會責任獎；2個「國家級獎項」包括行政院國家永續發展獎、行政院國家企業環保獎；6個「台灣企業永續獎」包括台灣TOP50永續企業獎、創新成長獎、性別平等獎、創意溝通獎、氣候領袖獎、企業永續報告書白金獎（批發零售業第一名），獎項數創下百貨業最佳紀錄，獲獎亮點成百貨業大贏家。

值得一提，遠百繼2018年榮獲行政院「國家永續發展獎」後，今年再度摘冠，成為全台第一，三年內兩度獲獎的唯一企業。遠百以六大永續行動連結政府18項永續發展目標，達成「企業永續經營，國家永續發展」的雙贏夥伴關係。

(工商 )