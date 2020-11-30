指揮中心今宣布確診的案669為27日返台的通緝犯，為國內首例因通緝被遣送返台的確診者，副指揮官陳宗彥說明，個案返台過程全程有警力戒護，收容所也有適當的一人一室隔離空間，不會造成看守所內的群聚感染。

案669在11月16日於菲律賓當地發病，開始出現咳嗽、頭痛等症狀，不過27日抵台時採檢結果為陰性，28日進行二採發現陽性確診，目前共匡列12人居家隔離，其中有1名員警因未著防護裝備，被列為隔離對象。

針對案669的病況，指揮中心發言人莊人祥表示，個案首次採檢室在機場進行，採深喉唾液的方式檢驗，由於個案檢驗的Ct值僅34，研判已感染多時，而深喉唾液的採檢方式對於感染較久的病毒常有敏感性不足的問題，才會發生陰陽反覆的狀況。

至於該名無著裝備被列為居家隔離的員警，莊人祥指出，該員雖然未著防護衣，但貼身戒護時還是有戴口罩，採居家隔離室為保險起見。

(中時 )