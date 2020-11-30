遠百總經理徐雪芳「審慎樂觀」看待明年景氣。（郭家崴攝）

遠東百貨今年在業績和永續經營上交出佳績，去年12月開了遠百信義13後，預計明年第3季再開遠百竹北，是新竹縣首家百貨。遠百總經理徐雪芳表示，疫情期間多數民眾不出國、錢留台灣，看好疫苗即將問世，「今年大家同心協力，明年景氣審慎樂觀」。

遠百現有板橋中山、寶慶、台南、花蓮店正進行周年慶，截至10月底遠百個體營收相較去年成長接近1成，目標全年可達470億元，加上遠東SOGO和愛買合併營業收入至10月底累積864億元。

2017年6月動土的遠百竹北預計明年第3季開幕，商場面積2萬6497坪，地上10層、地下4層的建築融入客家文化特色，呈現客家山城圓樓的建築意象，採複合式商場經營，包含百貨、超市、餐飲、休閒等多功能空間。預計餐飲占3、4成，餐飲陣容「拭目以待」，8樓會有多功能展演廳，可當婚宴廣會館，可滿足桃、竹、苗、彰化居民需求。

若單以遠百全台11店餐飲來看，共有超過120個集團和廠商、超過480櫃，業績占比平均22%，其中，A13占近3成最多，旭集業績最高、鼎泰豐坪效最高，Lady M、Hooters最有潛力，Hooters是全球最高的也是亞洲業績最高，年度營收可望破億，14F預計最快在1月底引進「虎三同」韓式燒肉全台首店。

此外，遠百落實公司治理、環境保護、公益關懷等在地化行動成果豐碩，永續亮點優異，今年至今獲32個國內外獎項，A13是數位創新商場，創新是永續的基石，創新加上ESG環保永續，徐雪芳表示今年是遠百永續經營最豐收的一年。

去年9月，遠百獲亞太零售聯盟（FAPRA）頒發「最佳企業社會責任」獎，是近40年來首家獲獎的台灣百貨公司，今年永續成效再創佳績，32個獎項包括9項永續指標獎項，涵蓋1個「國際性獎項」：AREA亞洲企業社會責任獎；2個「國家級獎項」：行政院國家永續發展獎、行政院國家企業環保獎；6個「台灣企業永續獎」：台灣TOP 50永續企業獎、創新成長獎、性別平等獎、創意溝通獎、氣候領袖獎、企業永續報告書白金獎（批發零售業第一名），獎項數創下百貨業最佳紀錄。其中，遠百在2018年獲行政院「國家永續發展獎」後，今年再奪冠，不只全台第一，還是3年內兩度獲獎的唯一企業。

遠百總經理徐雪芳「審慎樂觀」看待明年景氣。（郭家崴攝）

(中時 )