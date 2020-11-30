大陸網紅「帝師」向費玉清道歉。(圖／翻攝自微博)

大陸網紅「帝師」近日開直播時，竟脫口爆料「小哥」費玉清罹癌，且癌細胞擴散已命危，消息一出立刻引起熱議，對此，費玉清經紀團隊和哥哥張菲都闢謠這個傳聞，而「帝師」也因此被罵翻，面對外界的撻伐，他也在微博道歉了。

費玉清封麥退休1年，現卻被大陸網紅「帝師」爆料罹癌，並透露是自己媽媽傳訊息給他，寫道「費玉清癌症已經擴散」命危，律師已進到病房記錄遺囑，雖然不清楚是真是假，強調就是媽媽說的，但他卻透過直播放送出去，立刻引起熱議。

對此，費玉清的經紀團隊和哥哥張菲都駁斥，指傳聞根本是亂造謠，而「帝師」也在微博道歉了，他表示媽媽應該是看了YouTube上的新聞，誤以為真，才給他發來費玉清病危信息，「我在自己完全沒有核實也沒有多做思考的情況下，就在直播的時候說了這事（雖然在直播中我也說了這件事情不知道真假，不能確定，但是畢竟當時是在直播，所以確實是我考慮不周）」。

他也和大家說聲抱歉，也要和費玉清先生說一聲對不起，「錯了就是錯了，說再多也彌補改變不了什麼，我以後也一定會加倍注意自己的言論，不會再犯類似錯誤，最後我代表我的母親、我個人對大家以及我非常尊敬的費玉清老師，再真心的說一句：對不起！」

(中時新聞網)