◎8個月逾3000件 北市申請勞資調解數居全國之冠

北市議員林穎孟遭5名助理怒揭是不給加班費的「慣老闆」，後又發生糾紛，雙方原本將在12月7日調解勞資爭議，豈料林27日便將2名主任「炒魷魚」，引發關注。北市勞動局表示，今年調解數不減反增，1至8月就3610件，比去年還成長14％，居全國之冠，但和解率均有6成，呼籲勞資雙方透過多透過調解，可有效解決爭議。

◎明啟動秋冬防疫專案 進機場沒戴口罩開罰

因應國際新冠病毒疫情升高，我國將強化邊境檢疫，桃園國際機場配合中央流行疫情指揮中心啟動「秋冬防疫專案」，自今年12月1日起至明年2月28日，出入桃園機場航廈的旅客及工作人員均須佩戴口罩，若經勸導不聽者將依法開罰。

◎雄獅開賣麗娜輪 來去澎湖更快了

春節期間造訪澎湖旅客預期將創新高，被譽為世上最快的海上飛船「麗娜輪」春節往返台南安平-澎湖航次正式於12／1開賣，春節期間共推2／10、2／12、2／14、2／16每天一個航次，不僅解決澎湖春節運輸的問題，並提供澎湖旅遊新型態的交通方式，麗娜輪安平馬公來回船位售價1,850元起，為回饋澎湖當地居民，凡戶籍設於澎湖當地的居民將可以7折優惠價購買，體驗麗娜輪的舒適品穩與超高航速。

◎奧萬大巴士翻覆 司機躺擔架忍痛還原事發經過

南投縣仁愛鄉30日中午12點多發生巴士不明原因翻覆車禍，1車載滿20多名遊客的中型巴士，前往奧萬大1．5公里處，不明原因發生巴士突然翻覆道路護欄旁，當場造成1人死亡，包括遊覽車司機共20人輕重傷送醫，肇事司機向警方供稱，感覺剎車失靈，所以擦撞山壁減速。

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(中時新聞網)