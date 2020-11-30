台灣近期水情告急，經濟部水利署規畫興建3座水庫，分別為台南南化第二水庫、苗栗天花湖水庫、新北雙溪水庫，以因應缺水危機，對此新北市長侯友宜表示，新北市目前並沒有缺水的狀況，但中央和地方一定要合作，傾聽地方民意，也不能破壞生態環境。

侯友宜表示，目前只有林口台地晚上有減壓供水，其他地方一切正常，整個水庫的興建中央跟地方一定要合作，尤其要傾聽地方民意的聲音，更重要的是不能破壞生態環境，大家彼此要互相尊重，讓水庫能適度供水，中央須考量安全、生態環境，讓水庫在興建過程中能取得一個平衡點。

(中時 )