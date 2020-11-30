中央擬建雙溪水庫 侯友宜：應傾聽地方民意 17:142020/11/30 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，新北市目前沒有缺水問題，但中央建水庫一定要傾聽地方民意、顧及周遭生態環境。（記者蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台灣近期水情告急，經濟部水利署規畫興建3座水庫，分別為台南南化第二水庫、苗栗天花湖水庫、新北雙溪水庫，以因應缺水危機，對此新北市長侯友宜表示，新北市目前並沒有缺水的狀況，但中央和地方一定要合作，傾聽地方民意，也不能破壞生態環境。 侯友宜表示，目前只有林口台地晚上有減壓供水，其他地方一切正常，整個水庫的興建中央跟地方一定要合作，尤其要傾聽地方民意的聲音，更重要的是不能破壞生態環境，大家彼此要互相尊重，讓水庫能適度供水，中央須考量安全、生態環境，讓水庫在興建過程中能取得一個平衡點。 (中時 ) #水庫 #地方 #中央 #生態 #興建 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中市房價飆漲 盧秀燕：房價大起大落並非好事 14:312020/11/30 生活 新北第一處校園回收水再利用 校園月省2000噸自來水 13:232020/11/30 寶島 臺北大學、亞馬遜合作成立雲端學院 侯友宜：希望產業根留新北 12:342020/11/30 科技 新北補貼YouBike全台最高 侯友宜：大眾運輸不以營利為目的 17:272020/11/29 生活 新北首座異地重組 百年守讓堂華麗轉身 04:102020/11/29 《旺來報》 游錫堃跳過國是論壇遭控議事不公 侯友宜：大家可評估 11:362020/11/30 政治 台中豐原鎮天宮新舊主委交接 延續玄天上帝濟世精神做公益 14:202020/11/29 寶島 基市府斥資百萬活化太平山城 扭轉城市風貌 15:072020/11/30 生活 張伯權：鳥兒，不只是會飛的動物 08:302020/11/30 生活 加強防疫 宜縣府洽公維持實名制 04:102020/11/30 地方新聞 生活熱門新聞 逛全聯驚見「7元雞腿」 內行曝兩原因：不敢買 - 生活 大轉彎！無陰性證明者 明起簽切結書可返台 - 生活 明天開罰！12月新制上路 日常3舉動恐讓荷包失血 - 生活 全聯米血糕最推哪個？2千網友刷爆這款：連吃三天了 - 生活 太混！高雄登山步道英文解說出包 老外傻眼：隨便複製貼上 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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