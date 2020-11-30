桃市消防局推廣119報案App。（消防局提供／呂筱蟬桃園傳真）

登山運動蔚為風潮，近期卻傳出不少登山事故，根據消防署統計，今年山域意外高達100多件，除了登山客對山域不熟悉外，大部分為體力不支或身體不適，為了使山難意外報案更迅速也讓搜救人員更容易找到受難者，消防署建置119報案App，桃園市消防局也利用假日在熱門登山地點做宣傳。

桃園市消防局在復興區東眼山、南北插、塔曼山等登山口，張貼119報案App QR code外，固定每月第一周星期六、日在登山口進行宣導，若不幸發生意外，可利用其報案定位，讓救災人員迅速掌握待救者正確座標位置，以利救援行動執行縮短救援時間。

消防局第四大隊大隊長戴明杉表示，119報案App會依據報案者手機定位所在地自動轉接至當地消防局救災救護指揮中心，內建提供火警報案、救護報案、簡訊報案3大報案功能，讓報案人在不熟悉所處位置環境下即時定位，更可提供照片及影片報案，以利救災人員掌握精準資訊。

另外，民眾也可預先建置緊急聯絡人資料於APP內，特別是聽語障人士可預先建置個人基本資料，即可實踐一鍵報案。

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