中職公布各隊60人保留名單，中信兄弟扣除行駛FA的周思齊、張志豪外，有8名球員不在保留名單中，包含張凱倫、洪宸宇、楊子亦、邱品睿、劉劭威，內野手陳子鴻，外野手黃稚峰、邱志恆，其中劉劭威、邱志恆都是去年選秀剛進的球員。

富邦此次公布名單除了行使FA的賴鴻誠、林宥穎外，共有13人在非保留名單，除了球團公布釋出投手黃亦志、倪福德、張竣龍、彭璿紘、楊程皓、陳冠傑、陳明軒；捕手林志洋；野手石翔宇、曾慈恩、張詠漢、陳韋奇，蔡明晉則將轉任教練。

統一此次公布的8人非保護名單，除陳鏞基、傅于剛外，6人中有投手林煜清、洪心騏與蔡奕玄3人不予續約，另郭恆孝、莊駿凱與薛种帷將轉任其他職務。

樂天桃猿則是宣布不與投手林樺慶、林國裕、林逸翔、野手葉竹軒、張煒謙、紀品宏以及林大展等7人續約，僅林柏佑球團還有意願續約。

味全龍也公布7名非保留名單球員，包含投手林宇翔、林旺億，捕手王膺鵬、江忠垣，內野手林桀晨、林瑋，外野手高淮安等7人，其中王膺鵬、江忠垣與林瑋恩將轉任球隊教練相關職務。

而在這次各隊60人名單中，富邦本土球員總人數55人最少，味全56人次之，兄弟、統一及桃猿都是滿編的60人。

(中時 )