台電替三總施行節能診斷，以醫者父母心細心檢驗，安全又放心。（台電提供／吳康瑋台北傳真）

台電替三總施行節能診斷，以醫者父母心細心檢驗，安全又放心。（台電提供／吳康瑋台北傳真）

台電台北市區營業處長朱榮貴30日前往三軍總醫院汀州院區拜訪，與三總執行官何景良分享熱騰騰剛出爐、特地為該院區量身的節能診斷建議，朱榮貴指出，三總的專業是替民眾診斷，台電則是替用戶診斷用電設備，診斷對象不同，但我們同是醫者父母心，希望被診斷的對象能越來越好。

何景良表示，為了顧及醫療品質及病人需求，醫電設備及空調幾乎是24小時運轉，日漸增加的用電量成為院方重要議題之一，得知台電有免費節能診斷服務，院方就能立刻提出申請，希望透過台電專業的檢測及診斷，得到更適切的節電方案。

朱榮貴說，收到申請後，立刻派出節能診斷團隊替三總全面性診斷用電設備，並建議三總除了汰換老舊用電設備外，也可將T8及T5燈具更換為LED燈具、調整冰水主機運轉模式及改善冷卻水塔效率等方式節電。

另外，建議院方適時檢視調整電力契約容量，這樣不但可減少電費也能掌握用電狀況，使用電更安全、也會更有效率，節約能源為社會大眾共同努力的目標，節電不單只是減少用電，更重要的在於能源使用合理化及提升效率，追求在節能與需求中取得平衡。

(中時 )