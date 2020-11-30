四分衛近日舉辦媒體音樂會，除了開心宣布樂團初始團員小郭回歸四分衛團隊外，也搶先分享即將於明年推出新專輯的創作概念，並現場演唱二首歌曲，其中包括即將發行的新單曲〈沒有雨聲的日子〉，該曲創作靈感源自於主唱阿山的一個夢境。

去年秋天阿山在一個夢裡見到了張雨生，夢裡雨生說他有歌還沒有寫完，於是阿山就說我幫你一起寫，在夢中的兩人就開始邊哼邊寫，阿山一邊想找鋼琴或吉他確認幾個音，但到處都找不到，於是阿山打開手機裡的Piano App按了幾下，然後寶哥就把阿山的手機拿去滑了，阿山看著寶哥坐在窗檯下的米白色沙發上，日照異常強烈從他背後灑了進來，阿山逐漸看不清楚寶哥的臉，然後阿山就醒來了。

四分衛近日舉辦媒體音樂會。（闊思音樂提供）

夢見張雨生的阿山，醒來之後就把夢境過程Po在FB，有朋友留言問山哥你知道今天是什麼日子嗎？阿山才理解，他夢到寶哥的日期是10月20號，也就是1997年寶哥離開大家的那一天。理解整個事實的阿山整個心都揪了起來，於是就在阿山還很激動的時候，就把這首歌創作出來。

(中時 )