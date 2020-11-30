好久不見的八點檔女星星卉今（30日）出席媒體餐敘，神清氣爽的她表示，主要是想澄清去年至今的「息影」傳聞，其實當時她只是暫時沒拍戲時去陳昭榮的「阿榮嚴選」做直播，仍以演戲為主業、直播是有空檔才做的副業；至於後來業界流傳兩人鬧翻，星卉笑說，兩人一直兄妹相稱、感情非常好，但意見不合時常會互相拍桌、對嗆，「有次被他罵哭後，我氣到出去外面開公司自己做，結果兩個月就賠了100多萬！等於跟他吵一個架賠100萬！」後來還被陳昭榮打電話來笑翻並狂虧，跟她說「妹，回來吧」，她強調其實兩人吵過就沒事了，「只是他一直覺得我不受教，虧我繼續演戲是要演阿嬤嗎？都幾歲了還要演！」

出道23年、下月將滿45歲的星卉說，最近的她好像回到20出頭歲時的自己，工作、生活、感情都好像時空倒轉，重新歸零出發回到原點，除了與出道時的第一個經紀人林金俐再度合作，情路顛簸的她，半年前竟也與16歲打工認識的初戀情人，在分開29年後奇蹟式重逢，並且重燃愛火，圓了一個初戀的夢，「重逢後，覺得那時放棄是個錯誤，搞不好他現在的小孩就是我的小孩」。

她說，後來才知道原來對方一直在媒體圈從事幕後工作，是資深攝影師，這些年對方曾兩次遇到她跟她打招呼，她都因為「臉盲」加上對方身材變化太大沒有認出來。當年她因年紀小個性叛逆，雖然喜歡對方、卻堅持未滿18歲不能談戀愛，當時17歲的他還從台中騎車到花蓮找她，從白天騎到黑夜，她還是沒有接受對方。半年前，愛看柯南的她，看到其中一段故事是與17歲的初戀重逢，突然想起這個初戀對象現在不知是生是死，就在臉書展開搜尋，結果兩人就此重新聯繫上，對方曾有一段婚姻，但很早就離婚了，獨自撫養兩個孩子長大。星卉坦言兩人現在感情穩定，至於是否有結婚打算，「有好消息再跟大家分享」。當被問到曾經交往、現正入獄服刑中的秦偉，她淡淡地說，那已經是20多歲剛出道時的事，後來當然早就沒聯絡了。

許久不見的星卉現身公布喜訊。（吳松翰攝）

外型較以前豐腴的她說，現在體重44公斤，一部分原因確實是幸福肥，因為男友很會煮飯，常去她家煮好多飯菜給她吃，本來交往前她已經快瘦回以前拍戲的標準41公斤，交往後有點難減，因為男友煮得實在太好吃了；另一原因是她過去長期服用安眠藥，但前陣子戒藥戒成功，戒藥後的替代品就是吃，還因此吃胖了８公斤，胖到連媽媽都無法接受、狂念她已經變「大嬸」，她因此積極瘦身，後來安眠藥也吃回最低劑量，「只吃一顆可以維持睡眠，超過一顆，就算半夜又醒來已不會再吃，不想再發生2年前吃藥送醫烏龍事件！」

星卉表示，這次現身主要是想澄清自己真的沒有要息影，也希望未來增加一些戲劇路線，「找我演壞人還是會演啦！只是想告訴大家我沒有休息，很多電視台、製作單位以為我休息了，都是找我客串比較多。上個月她客串《戲說台灣》演媽祖，拍了三天雖然很累，但過去一直有吃安眠藥習慣的她，只要一拍戲就不用吃，因為覺得心靈好滿足，「那種快樂是成就感的快樂」。巧的是，她2018年也是客串演媽祖，當時她因緣際會知道了阿嬤臨終前、她沒能聽到的最後遺言，就是要她「愛自己」，「不是怪力亂神，是神明一直在告訴我不能再這樣憂鬱下去，應該走出來、要快樂」。

她也透露前陣子又看到電視播出豬哥亮的特輯，感觸很深，「以前常常在豬大哥的綜藝節目演他的短劇，知道我奶奶離開之後我走不出來，有次他特別從化妝間走出來搭著我的肩膀跟我說，阿嬤已經90幾歲才離開了，要我放開，還說他得大腸癌末期了，但還是很樂觀，勸我不要跟自己過不去，有問題就跟豬大哥講，不要悶躲在家裡。他這樣大哥大級的主持人為了我這小咖藝人特別走出化妝室，來跟我講他自己生病的心路歷程。他這番話讓我很感動，也對我幫助很大，他過世時，我還特別等到半夜媒體都離開了才進去靈堂看他，在靈堂跟他講很多話，邊講邊哭，也跟他兒子聊很久聊到天亮」。

許久不見的星卉現身公布喜訊。（吳松翰攝）

星卉回憶，豬大哥曾說他「即使生病了，也要上舞台表演」，舞台就是藝人的成就，曾演過她阿嬤的金馬影后陳淑芳也説中她的心聲，「我不是明星，我是演員。只要有一句台詞我都可以演」，她說，未來想多拍一些不同風格種類，例如喜劇、輕鬆幽默的戲，除了可以讓她開心，「拍喜劇可以扮老、扮醜，再也不用在乎容貌是否維持得很好，重點是不用再穿那麼高的高跟鞋！」因為個頭嬌小的她，過去長期穿超高的高跟鞋造成的職業傷害還滿大的，從腳踝到小腿骨有點外翻，腳變形成歪的O型腿，很多姿勢都無法擺出來，「以前很多酸民網友罵我永遠穿長褲長裙、說我是沒有腳的怪物！」其實那些長褲長裙都是特別另外花很多錢訂做的，因為導播和其他演員都希望畫面好看，不然180公分高的演員跟她對戲也很辛苦。

她說，以前一樣的鞋她可以買十幾雙，加工墊高成不同高度，「最高的拍文戲，中的可以拍跑戲，低的可以滾懸崖！最高的大概12、13公分公分吧！」以前就常常因為鞋子太高而跌倒，變成習慣性摔倒、扭傷。

許久不見的星卉現身公布喜訊。（吳松翰攝）

星卉也感性地說，資深經紀人林金俐是她20多歲時從學校畢業後遇到的第一個貴人、恩人，幫她非常多，「中間我背叛她，有一度大頭症，當時台灣系列很紅，《台灣阿誠》、《台灣龍捲風》、《台灣霹靂火》，我被洗腦、甚至大頭症離開了她；直到我奶奶走了，沒人訴說心情時，我只能打給她，她還是叫我可以來找她、跟她聊天，這幾年一直把她當成曾有革命情感的姊姊，本來是希望她幫我介紹適合經紀人，但聊到我出道、一起打拼的過程，我突然問她『妳可以當我經紀人嗎』。在我20出頭懵懂無知遇見她，下個月要滿45、人生已經過一半時，她又願意幫我，再度成為我的貴人、恩人！」她覺得人生無常，很怕哪天真的來不及說再見時，「希望她知道我很謝謝她」，說著說著，她感性淚灑現場，一旁的經紀人也眼泛淚光。

(中時 )