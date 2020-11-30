林素慧陪伴孩子練習英文，且取得大學學歷，生活漸入佳境。（屏東家扶提供／林和生屏東傳真）

屏東家扶中心今年從1300戶受扶助家庭中，選出5戶自強家庭，其中與丈夫離異的林素慧，獨自帶著2名子女生活，當初為照顧有早療需求的長子復健，甚至到大學進修、補齊學歷，目前發揮所長，在國小特教班擔任助理老師，生活已倒吃甘蔗、漸入佳境。

林素慧說，長子因早產、從小體弱多病，且有長短腳狀況，透過開刀改善後，為了復健每天騎著機車往返枋寮和高雄間，且每當要上下樓梯，都還會抱著兒子、避免他跌倒受傷，雖然辛苦，但看著他緩緩進步模樣，心裡滿是踏實。

當時在早療單位建議下，林素慧特地到大學研修社工學科，同時補齊大學學歷，目前在國小特教班擔任助理老師，陪伴有特殊需求的學生。日常中，每天陪伴孩子讀書，期待可以透過教育翻轉貧窮，2位子女都相當爭氣，考試都名列前茅。

家扶社工表示，雖然身處逆境，但林素慧總是保有正向且積極的態度面對人生挑戰與困難，堅信只要努力，一定可以度過難關，就算辛苦，為了子女，也甘之如飴。

同樣獲得自強家庭的邱文琪，與先生育有3名子女，丈夫於2017年因心血管疾病開刀後造成手腳不協調、無法工作，小兒子於小學六年級罹患腦瘤，日後更因腦瘤壓迫視神經，導致失明而坐輪椅，她成為家中唯一經濟支柱，為了白天照顧家人，她選擇大夜班照服員工作，經年累月都不喊累。

(中時 )