大陸電商平台美團30日晚間公布最新財報，第三季淨利潤達人民幣（下同）63.2億元，遠高於市場預期的4.35億元。第三季調整後淨利潤20.5億元，年增達5.7％。

華爾街見聞報導，2020年第三季美團總收入年增28.8％至354億元。經營利潤由2019年第三季的14億元增加至2020第三季的人67億元，其中包括投資於上市實體公允價值變動收益58億元。經營利潤率由2019年同期的5.3％增至本季的19％。

分項來看，美團第三季來自餐飲外賣業務的收入為206.93億元，年增32.8％；到店、酒店及旅遊業務的收入增長了4.8％至64.78億元；新業務及其他收入年增43.5％至82.3億元。

報告期內，餐飲外賣業務為公司貢獻了76.85億元的經營利潤，大幅增長132.2％，經營利潤率則由2.1％升至3.7％。

第三季，美團的餐飲外賣業務交易金額年增長36％至1,522億元。餐飲外賣日均交易筆數增長30.1％至3,490萬筆。每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值年增4.5％。餐飲外賣業務變現率由2019年同期的13.9％降至2020年第三季的13.6％。

第三季，美團的到店、酒店及旅遊業務收入年增4.8％至65億元。到店、酒店及旅遊業務的經營利潤由2019年第三季的23億元增加至2020年第三季的28億元，而經營利潤率則由37.7％升至43％。

(工商 )