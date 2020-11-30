11月全球股市的持續反彈，亞洲股市同步受惠。在疫苗傳出捷報與政治不確定性淡化的影響下，外資上週對亞洲股市的淨流入金額再次擴大，除了台、韓、印度等股市受惠於產業鏈重組而持續吸金之外，大陸股市也再度重振對外資的吸引力，就連東協股市也接續前兩週的吸金動能，僅有越南與菲律賓兩地出現外資淨流出。

根據統計，外資在上週淨流入大陸股市達25.6億美元，不但是今年7月中旬以來最大的單週淨流入，也讓大陸股市今年來的外資淨流入金額再度重回200億美元之上；另外，韓國與台灣股市在上週也分別吸引外資22.03億美元與0.08億美元的淨流入，至於疫情尚未趨緩的印度，股市竟吸引外資買超16.32億美元，使得印度成為過去八週以來，外資在亞洲唯一連續買超的市場。

東協股市上週則是連續第三週吸引外資淨流入。儘管泰國與印尼股市在上週僅分別吸引外資1.93億美元與0.21億美元買超，但兩地股市在上週卻分別上漲3.48％與3.79％，是亞股中漲幅最大的市場；反觀東北亞股市，除韓國股市在上週有3.13％的漲幅之外，其餘股市雖然多收紅，但漲幅僅在1％上下。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，11月全球市場整體情緒偏向樂觀，中美兩大經濟體的經濟數據持續傳出佳績，不但讓美股道瓊工業指數突破新高，更帶動亞洲股市同步受惠；而綜觀目前股市突破新高的因素，主要是市場大幅調升企業獲利預估所致，因此在本益比擴張的拉抬下，全球股市得以再創新高。

不過，林雅慧指出，在投資情緒轉向樂觀的同時，一些短現隱憂也開始浮現，比如美國許多大城市已因為疫情失控而實施夜間宵禁；亞洲的大陸、日、印、韓四大經濟體本地的疫情也在擴大中；而拜登開始陸續公布內閣團隊，外界也會開始較嚴格的檢視其經濟政策，而在疫情的衝擊下，傳統旺季的消費動能可否持續也仍有疑慮，因此對各國央行與政府來說，現階段的貨幣與財政支持還是會繼續，所以收益策略仍不可偏廢，信用債券仍有其投資誘因。

摩根中國A股型基金產品經理張致寧指出，為深化大陸本土與香港股市的聯通，港府近日擴大了「互聯互通」的範圍，不僅大陸境內投資者可購買在香港上市的生物科技股票，海外投資者也將被允許持有大陸科創板的標的；可見大陸資本開放的腳步仍會持續，這也讓今年港股通資金總流入來到5,920億港元，創下「滬港通」以來的新高紀錄。

摩根投信指出，受惠於美元轉弱影響，基本面較佳的亞洲股市已經同步受惠，比如亞洲價值股最近的反彈已吸引投資人關注，大陸股市亦再次獲得單週20億美元以上的淨流入，而本波大陸A股的回升，均由過去跌深的價值股主導，大陸上證A股指數更在能源、有色金屬等週期性類股大漲的帶動下，再度挑戰3,400點整數關卡。可見對於亞洲股市，成長股與價值股皆不可偏廢。

(工商 )