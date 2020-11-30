國內首屈一指精密型行星齒輪減速機及齒排（條）等機械傳動零部件設計製造廠台灣精銳（4583）擬於12月1日以每股280元參考價登錄興櫃，有望擠下圓點奈米（6797），劍指興櫃300俱樂部一席之位。。

台灣精銳過去三年每股盈餘皆穩定維持10元以上水準，為全球少見能垂直整合一條龍式自主開發、設計及產製精密型行星齒輪減速機的領導廠商。

儘管今年全球爆發新冠疫情，但台灣精銳在全球29國擁有35家代理經銷商通路，加上優異之產品品質、性價比及快速供貨之競爭利基，全球市占率不減反升，推動累計前10個月營收仍繳出20億元以上水準，截自9月每股盈餘達6.04元。

展望後市，待疫情回穩、經濟回復常軌，法人預期台灣精銳於疫情期間所下之營運策略將陸續發揮效益。隨亞德客-KY、上銀等同業受惠後疫情時代產業加速自動化設備及工具機採購進程，交易相對活絡，在比價效應下，台灣精銳股價備受期待。

(工商 )