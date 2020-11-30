「2020台北．金融博覽會」27日於世貿一館開展，此次吸引逾百家金融機構參展，除了特別規劃的金融理財、金融應用、多元投資、形象主題館四種展區，更邀請數十位財經專家、理財達人，於「財經論壇」、「達人開講」舞台，分享金融界最新資訊及理財新思維。

日昇金互聯網公司成立以來，每年都會參與相關金融展會，推廣金融科技（FinTech）多元投資方式，今年也參加2020金融界年度盛會，本次更加碼擴大攤位，因應求知若渴的投資人。

日昇金互聯網公司執行長郭錦駩表示，創新的金融科技理財投資，隨著數位金融的快速成長，未來將以更多元、不同面向的形式深入民眾生活，民眾透過展會能夠接觸到最新的金融服務及應用趨勢。

日昇金互聯網公司專注於提供有優質擔保品的債權投資，投資理念為「先研究安全低風險，再講求投資績效」。

因此，旗下「Daily Gold日生金」投資平台，每一筆投資標的，背後都有抵押擔保品；平台本身不經手金流，改與第三方金流商合作；每半年請會計師查核，確保平台上架債權案件真實存在，並於官網公告「會計師查核報告書」供投資人檢視，致力提供投資人低風險、穩健的金融科技投資管道。

此次參展攤位上有完整的「Daily Gold日生金」平台商業模式介紹，民眾對創新金融科技、多元理財投資的疑惑，都配有專人協助解答。

(工商 )