ŠKODA連續三個月創下歷史新高，拜新車大量到港之賜，11月更首次站上四位數，一舉達到1015台的掛牌數，優異的表現讓ŠKODA原廠都讚嘆不已。今年1到11月的掛牌數6,280台相比去年同期的5,378台成長率高達16％，更已經超過去年2019年1~12月全年總掛牌數5,768台，預計2020年的7,000台銷售目標可以順利達標。

雖然有疫情影響，但是ŠKODA Taiwan引進新車的節奏並未減緩。從2月份SCALA上市、6月份KAMIQ推出再到11月的SUPERB旗艦登台，三款重磅級的炸彈都讓沉悶已久的汽車市場引爆討論話題。

由於原廠因為疫情之故，在三月份曾經一度停工，導致SCALA新車以及其他車款的交車時程受到延宕，不過在ŠKODA原廠努力為台灣市場調度產能之下，6月份開始恢復正常供貨；而SUV家族中的新成員KAMIQ在6月份上市之後，再度引發搶購熱潮，短短一個半月就湧入將近2,000張的訂單，截至今日仍在趕工生產，希望能盡快滿足車主的期待。

而甫於11月中旬才推出的SUPERB旗艦車系同樣以其豐富的高科技配備、優渥的室內空間以及超乎期待的「熱血真心價」一舉擄獲消費者的關注，短短一個周末，高規的SUPERB Combi SportPlus已經搶購一空，其餘車款的訂單也陸續累積，今年的200台配額確定供不應求。

在各車型的掛牌表現部分，SUV家族獨占鰲頭：老大哥KODIAQ取得166台掛牌數；KAROQ支援88台；車壇新秀KAMIQ獨家獻上488台交車，居功厥偉。家族總共貢獻742台掛牌，占ŠKODA 11月的銷售量七成以上！其他車款部分，陸續交車的SCALA仍有177位車主掛牌，就算是剛上市的SUPERB，雖然只有短短6個工作日 (11月20日至27日)，同樣有41台掛牌，讓ŠKODA在11月份拿下傲人的1,015台銷售佳績。

(中時 )