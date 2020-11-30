伊朗國議周日通過了一項雙重緊急動議案，為了和平用途，各種濃度不同的濃縮鈾月產量，增加至少500公斤。這是伊朗對於首席核子科學家遭殺害後，第1件較明確的回應，表示伊朗不會因為少了科家家，就中斷核研發工作。

防衛世界(Defense Wrold)報導，伊朗國會在星期日通過「解除制裁的戰略措施法案」。出席會議的246名議員中，232票支持，於是在法案批准後的三個月內，納坦茲(Natanz)使用需要1,000台IR-2M、與164台IR-6離心機，來增加濃縮鈾產量。

伊朗原子能組織（AEOI）被要求，在福爾多核工廠(Fordow nuclear facility)生產和儲存至少120公斤的濃度20％濃縮鈾，用途是和平發展。據伊朗民營通訊社塔斯尼姆新聞(Tasnim News)報導，較高端的鈾工業，需要濃度超過20％的濃縮鈾。

一般核能發電用的濃縮鈾，濃度為5%左右，核子武器的濃縮鈾則要到95%以上，20%的濃縮鈾被認為是技術門檻，因此視為目標。

(中時新聞網)