新冠肺炎疫情未解，使尾牙春酒出現「微型化」趨勢需求，飯店業者晶華(2707)對此整合旗下餐飲資源，選定「故宮晶華」及「台北園外園」2大宴飲中心，推出「包棟式尾牙春酒專案」，平日周間只要訂席5桌即可獨享全部宴會空間，搶攻微型尾牙春酒商機。

面對可能升溫的疫情，社會大眾對於出入人多的公共場合、或參加過度群聚的宴飲活動，仍會有衛生安全方面考量。大型企業對此紛紛取消舉辦席開數百桌的大型尾牙，改以部門或事業群聚餐方式取代，透過縮小尾牙春酒聚餐規模，避免過度群聚可能風險。

面對微型尾牙春酒的趨勢及需求顯現，晶華考量位於故宮博物院的「故宮晶華」及新北五股的「台北園外園」，均屬於獨棟式建築，未與其他商家或公共設施共構，順勢推出「包棟式尾牙春酒專案」，提供企業經空間定期消毒、人員進出可控管環境，可安心享用佳餚美饌。

「包棟式尾牙春酒專案」平日周間只要有5桌訂席，即可獨享全部宴飲空間，每桌人數自12人調整至8人。台北園外園可獨享千坪綠地，擁有3大用餐區域、2層樓高的莊園會館，故宮晶華則可享有3樓宴會廳、1～2樓客棧式挑高用餐區和古典戶外露台區。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正表示，提供包棟式服務的靈感，源自於過去合作多次的各大國際精品品牌，為讓品牌貴客擁有隱私和安全、讓宴飲空間更具品牌特色，會包下整棟建築物，從空間布置、菜色安排到出入通道管制都進行精密的管控與規劃。

吳偉政認為，將這樣的餐飲策展know-how複製到企業尾牙春酒活動中，對於受邀與會的員工而言，除了是種尊榮的象徵，亦更具保障健康安全的實質意義。

除了推出「包棟式尾牙春酒專案」外，晶華酒店亦持續推出「套餐式尾牙」、外送「頂級盒餐尾牙」、發放「餐飲福利金」及「尾牙員工旅遊化」等各式犒賞員工方案，盼以多元專案變化及量身打造服務內容的彈性，成為廣受企業主及福委會信賴的首選。

(時報資訊)