投資人關切英國脫歐談判進度，歐股周一低開。但是鬆綁新冠疫情社交限制的願景，仍可能將歐股推上今年最佳月線表現。
周一泛歐Stoxx 600指數開低走低，跌0.60點或-0.15%，為392.63點；此前連四個周線上漲，歐股11月至今累計上漲了15%。銀行股跌1.35%，石油天然氣股跌1.44%，旅遊休閒跌1.32%，領跌大盤表現。
在歷經上周六開始的面對面談判後，投資人不安地等待英國首相強生(Johnson)和歐盟執委會主席萊恩(Leyen)通電消息；外界認為，這是英國過渡期到期前五周，出現達成協議或是無協議破局的第一個徵兆。
英國FTSE指數跌0.3%。投資人對於脫歐談判進度感到不安，不清楚何時將出現破局或成交的訊息。然新冠疫苗的試驗正面數據，也讓英國股市本月至今上漲了13%。
殼牌石油(Shell)跌1.5%；BP石油跌1.45%。油價下跌。OPEC+即將開會決定是否將延長大幅減產。
(時報資訊)
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