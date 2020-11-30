魚丁系

台北「2021跨年晚會」將在下個月登場，台北市觀光傳播局日前已公布Hebe田馥甄、伍佰＆China Blue、林宥嘉、蕭敬騰等名單，今又公布獨家卡司名單，樂團「魚丁糸」和亞洲創作天王周興哲都將在跨年舞會演出。

觀傳局表示，2020年全球遭逢疫情侵擾，對許多人來說都是不易的一年，走到年末還能相聚相守更不易。被稱為「史上最強菜鳥樂團」的魚丁糸感性表示，「今年對很多人而言，相信都是滿辛苦的一年，對我們來說也是。團員彼此之間互相鼓勵、支持，到後來重新整理心情，用魚丁糸的名稱再次站上舞台」。

魚丁糸也說，這是新人團第一次站上台北跨年舞台，這次會有「6個人」一起演出，除了魚丁糸的歌曲外，還有大家熟悉的歌曲。

另一位卡司周興哲，是2020年疫情解封後第一位站上台北小巨蛋舉辦演唱會的歌手，還曾登上時代雜誌。周興哲將把2020年的最後一場演出獻給台北跨年舞台。

周興哲也大方承諾，「這次的節目也會有舞蹈表演，音樂上則會有一些電音跟舞者一起演出，會把演唱會上的靈魂帶到這次的跨年演出。」

(中時 )