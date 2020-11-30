20201130中天新聞 嗆「民進黨比豬內臟還臭」 鄭麗文、周春米拍桌對罵

立法院27日才經歷過豬內臟混戰，今日又爆發第2輪激戰，藍委鄭麗文指控立法院長游錫堃，及秘書長林志嘉在7月立法院，行使監察院長陳菊的人事同意權時，違反議事中立。質詢過程中，鄭麗文槓上綠委周春米，雙方一度拍桌互罵，鄭麗文更痛批民進黨比豬內臟還臭。

鄭麗文質疑，7月時為了行使監察院長陳菊的同意權，立院為何出動百位保警護送，同時她也認為投票過程有瑕疵，並批評游錫堃和林志嘉違反議事中立，「我們可以不要打架嗎？誰要跟你們打架？所以民進黨就擺明了要來打架就對了」。

接著，鄭麗文在質詢林志嘉時更怒轟，「你還幫他們硬拗擦屁股，能看嗎？你們比那天的內臟更臭啦！我們那天內臟是早上新鮮的，是誰嫌內臟臭？民進黨你們這些違反議事中立，濫用國家權力，你們才是真的臭」。

眼見鄭麗文砲火猛烈，一旁的周春米也加入戰局，直言「怎麼可以這樣子」，鄭麗文氣到拍桌，「講實話啊怎麼不可為什麼」，周春米則追問，「怎麼可以？」但卻招來鄭麗文怒嗆，「這是我的質詢時間，你閉嘴！」周春米則說，「我們就是要保護意識人員的中立，就是這樣子」，鄭麗文反批，「你們是在濫用議事人員的中立」。

雙方衝突還一度升級，演變成拍桌對罵，鄭麗文甚至還一度起身怒轟，「你們民進黨最過分」，雙方爭吵的音量連外面走廊上都聽得到。事後兩人受訪時，周春米表示，「在立法院都是尊重彼此委員的質詢，但如果牽涉到人身攻擊，我們當然也依定要有所反應」；而鄭麗文則指出，「我們今天是嚴重的譴責立法院的院方，這是我質詢的時間，我又沒有罵她(周春米)，她還要跑出來，她覺得林志嘉講不過我，她還幫林志嘉讚聲嗎？太離譜了」。

(中時新聞網)