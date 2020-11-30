在充滿濃濃聖誕氣氛的月份，花博農民市集特別規劃「花博農情聖誕月」，並預計在12月20日邀請在地農友，講解可可豆製成巧克力的過程，現場將準備巧克力與模具供民眾體驗，把用心親手製成的巧克力送給最心愛的朋友家人們，只要當日消費滿300元，憑收據即可報名(限20名)，歡迎民眾踴躍參加。

另外，產業局在12月19日至20日，還加碼「聖誕滿額禮」，凡當日於市集消費滿500元，憑收據即可兌換花博保溫瓶(每日限量30份)，邀請大家用實際行動支持臺灣本土在地小農。

十二月花博農民市集各週展售搶先報你知

產業局指出，第一週登場的是12月5日至6日嘉義柑桔、柳丁與香蕉週，每年的秋冬季節正式嘉義椪柑的盛產時期，每一粒金黃色椪柑香氣四溢，果肉甜美多汁帶點微酸，就是在過年過節最適合的伴手禮首選；第二週12月12日至13日台南番石柳、洋香瓜週，台南的北門所種植的網紋紅肉洋香瓜經多次評鑑優良，香氣濃郁口感軟嫩。

產業局表示，第三週12月19日至20日雲林柳丁、花生週，雲林在12月季節產出的花生又稱為冬豆，成長期約三、四個月，由於冬天溫度適宜，花生成長速度較快，採收時節也較不會遇到下雨影響，所以冬天產的花生品質味道都十分優良；第四週12月26日至27日則是宜蘭黃金柑週，黃金柑早期多供加工廠製成蜜餞，近年因健康飲食風氣，宜蘭縣政府輔導推動金柑鮮食，促進多元消費及產業升級，也因此黃金柑是少數可帶皮吃的柑桔類水果。

購物之餘享受悠遊市集

產業局邀請民眾，在每週六或日的下午2點半至3點，前來觀賞舞臺活動「音樂饗宴」，由水分子樂團、管樂器表演、雙連愛樂管弦樂團、小樹樂團表演精彩演出，讓大家在購物之餘，也能享受環繞在市集悠揚的音樂，此外，12月份的特色農學講堂課程更是不容錯過，不僅有美味的「米漢堡」與「大吉大利八寶飯」教學，還有充滿年味的「年獸~年節盆栽」與「年節~年節植物創作」課程，民眾只要憑當月不限金額收據，即可至服務台報名參加，歡迎民眾前來體驗。

想知道更多農民市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」及「台北市產業局台北饗樂趣」，或台北花博農民市集官網，市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00，在花博公園圓山園區。

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