金門1位女子在網路購物遭遇「假退費真詐財」金額高達80餘萬元，警方據報與詐騙集團「跑百米」比快，最後成功通報銀行辦理圈存，替她保住其中的70萬元辛苦錢。

金城警分局接獲1名女子報案指稱，她在網路拍賣平台購買1支手機殼後，對方以退費手續繁複為藉口，要她陸續匯款7筆累計80餘萬元，後來她驚覺遭遇「假退費真詐騙」。警方據報立即與詐騙集團拚比速度，火速通報銀行辦理圈存，將女子帳戶內的存款扣住，不讓他人提領，最後保住其中70萬元。

金城分局說明，近來詐騙案件以「假交友」、「假投資」、「假網拍」及「假退費」等手法居多，詐欺集團更會結合時事行騙，例如因為疫情關係出現的跨國交友，以及伴隨手機iPhone 12推出的假購物，金額動輒數10萬元，讓被害人損失慘重。

分局長胡淑淨表示，警方將與金融機構持續加強聯繫，如遇民眾提領大筆款項、或匯款至他人帳戶或國外帳戶時，多給予關心並提醒小心防範詐騙外，並立即通報分局及分駐(派出)所派員到場了解。民眾如遇可疑情形，也可撥打165或110查詢，由警方協助過濾避免受騙。

(中時 )