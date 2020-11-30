主臥室是夫妻倆人共同聊天、生活、溝通感情最重要的空間，若是有了缺失，應該盡快改善，否則鬧到夫妻兩人吵架，甚至離婚，想要挽救就來不及了！風水命學專家楊登嵙老師表示，以下臥室的風水格局容易導致夫妻失和，一定要特別留意。

▍1.絕不能有房中房

如果房間裡面還有衣帽間，就不要做門，因為這樣會有「房中房」，房間內還有房間，容易犯爛桃花，因為「房中房，必出二房」！

▍2.床頭不能開窗

夫妻間最注重生活和諧美滿，若有計劃生子則希望能生出健康寶寶，所以臥室內床的靠山要穩，床頭不能開窗，如果床頭有窗，就代表床頭靠山不穩；以科學來說，床頭如果是窗，受窗外干擾大，而且溫度變化大，像是太陽一曬會熱，兩人的脾氣變化就會大，夫妻口角是非會變多。

▍3.床頭不能靠廁所

床頭靠廁所等於「靠屎」，廁所是穢氣、臭氣、濕氣所有的負面磁場結合在一起的地方，接觸就會容易產生負面能量，運勢會下滑，也會增加兩人口角。

▍4.臥房格局不宜三角

三角形空間格局容易引發思想偏激，因為是尖銳磁場，夫妻兩人都會比較偏激，會無緣無故發脾氣，只能靠裝潢方式，將臥室變成四方形，將邊角做成櫥櫃或是較少使用的儲藏室空間。

▍5.床的上下不能是廁所

舉例來說，如果臥室床在2樓，那麼3樓正上方的位置不能是廁所，以風水來說，像被「屎」蓋在上方；反之臥房內床的正下方，也就是1樓也不能是廁所，因為就像睡在「屎頂」上，影響運勢，也容易引發夫妻吵架、失和。

▍6.鏡子不要對床

鏡子不要在床正前方，因為一般枕頭都會稍微墊高，如果眼睛一張開，就會看到自己，容易自己嚇自己；而且鏡子也不要太多面，否則會產生感情不睦，互相猜忌。

▍7.顏色要暖

臥房用色不能太暗淡，比如黑色、深藍色，因為這些顏色讓人感覺冷冷的，沒有溫暖，會不想回家，應該要用又暖又素雅的顏色，棉被也盡量不要用黑色、深藍，恐怕會造成夫妻感情冷漠、失和。

▍8.裝修要素雅

裝修不是錢花多就好，夫妻臥室是養精蓄銳，培養夫妻感情的重要場所，若裝修怪異，線條複雜，反而會引來負面影響，造成夫妻感情口角、猜忌。

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(中時新聞網)