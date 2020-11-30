新冠肺炎爆發以來，各國央行用盡所有工具向市場挹注流動性，也推升資產在第二季的表現。2021年投資環境依舊充滿不確定，但仍有不少機會。施羅德投資固定收益產品投資總監Sriram Reddy認為，在不確定環境下，債信市場就提供了深具吸引力的收益機會，但明顯是個別債券個別表現，主動選債的能力會被彰顯。

在投資級債方面，Sriram Reddy建議，將眼光放在歐洲市場，同時可逢低承接美國市場。受到新冠肺炎衝擊的產業價格相對低廉，但如何精選標的會是關鍵。新興市場方面尤其看好亞洲，預估違約情況會比成熟市場來得低。至於可關注的主題包括QE帶來的漣漪效應、持續成長的網路零售、ESG以及新冠肺炎帶來的影響。

Sriram Reddy強調，唯有以主動、彈性以及敏捷的方式，才能在後疫情時代中追求收益。

新冠疫情爆發後各國央行用盡可能的所有工具向市場挹注資金，也因此推升資產價格；各國政府的財政刺激政策同樣史無前例，使得全球的負債已經來到史上最高的258兆美元，是全球GDP的2.8倍。

Sriram Reddy表示，各國大撒幣之下帶來三大影響：第一，通膨可能是中期風險。流動性措施造成資金氾濫，以及過去受科技、貿易、巨頭化等導致的通縮中斷，可能因此使得通膨再起，而各國央行甚至無懼超越通膨目標。第二，不計價格的購債讓利差持續下滑。不管是美國聯準會(Fed)還是歐洲央行都大量購買企業債，進一步壓縮了利差。第三，被動投資較為困難。負殖利率的債券幾乎沒有上漲空間，評價也不受青睞，固定收益的報酬率低於歷史水準。

Sriram Reddy說，因此，這一個強調個別債券個別表現的年代。

目前全球只有不到4％的債券擁有4％以上的收益率，信用資產仍能提供極佳的收益機會，但需要精挑細選選債。

展望2021年，Sriram Reddy根據施羅德全球債信時鐘分析，明年在投資級債方面偏好歐洲的投資機會，歐洲高收益債也有價格誘因，美國的債券則宜逢低承接；受新冠肺炎影響的產業相對便宜，也可關注，「不過如何精選個別標的會是關鍵，因為贏家和輸家的差距拉大」。

他指出，預計未來企業違約率會逐漸下降，就是挑選個別債券的最佳時機。

除此之外，Sriram Reddy亦看好新興市場債，尤其是亞洲，因其對新冠疫情有較佳的控制、經濟成長可望回穩，因此預期其違約率較成熟市場來得低，甚至預期亞洲企業2021年的違約率會低於2019年。

另一方面，新冠肺炎創造兩極化的贏家與輸家，也使得生活模式轉變。對此，Sriram Reddy建議不妨關注因變化而來的四大債信主題。

第一，受QE效應影響的產業。看多住宅不動產以及有著優質資產的企業，對銀行業則持保守態度；第二，持續成長的網路零售。線上銷售持續增加，形成一股長期趨勢，物流和媒體串流享有利基優勢。第三，ESG（環境、社會、公司治理），包括留意高碳排的企業、社會不平等議題，菸草公司從投資組合中移除。第四，新冠肺炎。衝擊消費者之外，在家工作也蔚為潮流。

「主動管理、彈性因應、保持敏捷」更是Sriram Reddy認為明年債信投資需具備的態度和方法。因為世界瞬息萬變，唯有主動管理較可能追求極大化報酬率，彈性的態度則能利用市場錯置找到投資機會，而敏捷、靈活挑選債信的投資人，才能勝出。

(工商 )