為期3天匯聚全國知名金融機構的「2020台北．金融博覽會」，於11月29日圓滿落幕，展期中各大金融業者展現金融創新實力，並規劃各式趣味闖關遊戲，讓民眾從中體驗數位金融所帶來的便利生活。

其中，由高雄市政府經發局副局長高鎮遠領軍的「智在高雄-高雄金融科技館」，為現場唯一以城市組隊參展之主題館，攜手一卡通及高雄捷運公司所展出的高雄捷運多元支付閘門更是一大亮點，成功吸引諸多貴賓及民眾實際體驗由一卡通與LINE Pay合作的LINE Pay行動支付乘車碼的便利性。

28日下午3點總統蔡英文、財政部部長蘇建榮、金管會主委黃天牧蒞臨現場，逐步參觀各展區。繼開展首日金管會副主委邱淑貞來到展區參觀，驚豔高雄年輕一輩的創新活力，28日下午蘇建榮及黃天牧更是親臨「高雄金融科技館」，聽取一卡通公司與LINE Pay合作「LINE Pay Money」電子支付服務發展及體驗用乘車碼搭乘高雄捷運，並與高雄銀行董事長董瑞斌及現場金融新創廠商交流。

「智在高雄-高雄金融科技館」三天展期與在場民眾有獎徵答氣氛活絡，民眾現場體驗使用可跨平台不受限的LINE Pay乘車碼嗶高雄捷運閘門，更是反應熱烈，不少參觀民眾反映，期盼北部交通運具也能盡快啟用乘車碼等多元支付服務，便利民眾生活上的應用。

一卡通公司表示，本次為一卡通公司首度參與金融科技展，藉由三天與民眾進一步的接觸，除讓民眾更了解LINE Pay Money電子支付生活場景的應用，也從民眾的交流回饋中產生更多的創新動力，為民眾打造更貼近生活、更全方位的行動支付服務。

(工商 )